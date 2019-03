Il caffé con Cesarano. Powell dalle parole ai fatti

Ieri la Fed ha annunciato che non chiuderà più i rubinetti della liquidità fermato il rialzo dei tassi per tutto il 2019. Occhio sull’euro dollaro e sui Paesi emergenti…

Antonio Cesarano, Strategist di Intermonte Sim, fa il punto della situazione del quadro macro.

Ieri Jerome Powell, numero uno della Federal Reserve, ha annunciato la nuova politica monetaria. Tassi fermi al 2,25% e al 2,5% per tutto il 2019. Anche il bilancio non verrà ulteriormente ridotto. Il mercato però si aspettava di più in particolare chiede un nuovo quantitative easing, ma è ancora troppo presto.

Focus su tassi di cambio e carry trade…

