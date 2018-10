PRISMI – Entra nel mondo del beauty grazie ad un nuovo accordo

Prismi, gruppo attivo nel settore del digital marketing e quotato sul segmento Aim Italia, è in rialzo.

La società, attraverso la controllata Wellnet, ha siglato un accordo con myBeauty.it, il principale sito di recensioni di prodotti estetici italiano.

Si tratta di un portale verticale (che è anche una testata giornalistica) interattivo e incentrato sul mondo della bellezza.

La partnership ha l’obiettivo di consolidare il portale nel suo ruolo di punto di riferimento per le amanti della cosmetica.

In particolare, Wellnet si avvarrà dell’esperienza di myBeauty.it in ambito cosmetico per proporre alle aziende servizi online e offline, e in cambio offrirà al portale servizi Seo per raggiungere il miglior posizionamento nei motori di ricerca.

myBeauty.it ospita 25mila cosmetici, e include 200mila recensioni scritte da oltre 150 mila utenti.