PHARMANUTRA – I suoi brevetti attirano l’attenzione della scienza

PharmaNutra, azienda nutraceutica, leader nel settore dei complementi nutrizionali di ferro, potrebbe mettersi in luce in Borsa.

La tecnologia Sucrosomiale, brevetto di Pharmanutra alla base dei prodotti SiderAL, ha ricevuto una nuova conferma da parte del mondo scientifico.

Sono state infatti pubblicate 2 ricerche che, da una parte, suffragano l’efficacia del prodotto, e dall’altra ne mettono in luce nuove potenzialità.

Il primo articolo, uscito sull’International Journal of Molecular Sciences e realizzato insieme all’Università di Pisa, dimostra nuove evidenze sulla cinetica di assorbimento del Ferro Sucrosomiale, prodotto che consente una maggiore biodisponibilità a livello di midollo osseo.

Il secondo lavoro è stato pubblicato su Nutrients ed è stato elaborato presso le Università degli studi di Brescia e l’Università di Verona. Questo studio evidenzia come il Ferro Sucrosomiale non determini un effetto pro-ossidante rispetto al convenzionale ferro solfato, e suggerisce quindi nuove indicazioni per l’utilizzo dei prodotti Sideral.

Germano Tarantino, Direttore Scientifico di PharmaNutra, commenta: “Siamo estremamente soddisfatti della pubblicazione di questi due nuovi studi sul Ferro Sucrosomiale, perché da una parte rappresentano conferme importanti, mentre dall’altra si tratta di nuove evidenze che finora non erano state ancora validate scientificamente. Mi riferisco a una serie di ulteriori dati sulla cinetica del SiderAL, che rappresentano importanti punti di forza per nuovi sviluppi riguardo l’utilizzo del prodotto”.