WALLSTREET- Dow Jones in salsa messicana

L’indice Dow Jones (+1%, 26.049 punti), il più conosciuto al mondo anche da chi è totalmente digiuno di Wall Street, si è portato a un passo dal record storico grazie all’atteggiamento più prudente della Fed in materia di tassi e all’attenuazione della tensione sul fronte della guerra commerciale in seguito all’accordo Usa/Messico nel settore Automotive. Un evento che fa ben sperare per i “cantieri” ancora aperti con Cina e Europa.Da inizio 2018 la sua performance espressa in Dollari è +5,3%. Per un investitore italiano il guadagno di periodo migliora a +8,3% per effetto della contemporanea rivalutazione del biglietto verde.Il rally, partito nel 2009, da quota 6.500 punti, ha generato otto anni di guadagno sui nove disponibili. Il 2018 potrebbe essere il terzo anno consecutivo positivo, dopo la pausa del 2015 (-2%).

In termini di valori fondamentali, il Dow Jones è l’indice “meno caro”, dei tre più rappresentativi della Borsa Usa. Il P/E medio è pari a 18,5x e si confronta con il P/E di 20,7x dell’S&P500 e il P/E di 57x del NASDAQ.

Il Dow Jones è composto da 30 blue chip che insieme capitalizzano circa 7,24 trilioni di dollari: 16 azioni sono in guadagno da inizio 2018 e 14 azioni sono in ribasso.

L’ottima diversificazione settoriale (sono presenti tutti i principali comparti ad eccezione dei trasporti e dei servizi pubblici) fa sì che ai primi 5 posti ci siano un titolo retail, due tech, un finanziario e un farmaceutico: Nike [NKE.N] +32%, Apple [AAPL.O] +29%, Microsoft [MSFT.O] +28%, Visa [V.N] +27%, Merck [MRK.N] +23%.

Agli ultimi 5 posti ci sono due industriali, due consumer, un finanziario: 3M [MMM.N] -12%, Caterpillar [CAT.N] -10%, Procter & Gamble [PC.N] -9%, Mc Donald’s [MCD.N] -7%, Goldman Sachs [GS.N] -5%.

Analisi tecnica.

Il quadro grafico è simile, anche se con toni leggermente diversi, a quello dell’indice S&P500. Il trend è in costante progresso da un decennio, salvo brevi pause di consolidamento servite a scaricare gli eccessi. Il primo obiettivo è fissato sul record storico di inizio anno a 26.600 punti. Possiamo ragionevolmente stimare che la piena rottura della fascia 26.600/27mila punti proietti un target successivo verso area 31mila (upside potenziale +15%).

Grafico Dow Jones



Tra le opportunità presenti sul mercato, per replicare l’andamento dell’indice Dow Jones, c’è il seguente ETF:

Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS

Isin FR0007056841

[DJE.MI]

Da inizio 2018 +9%.

A 3 anni +16,8% annualizzato.

Valuta di denominazione Euro.

Spese correnti 0,50% annuo.

Distribuisce un dividendo semestrale. Gli ultimi due distribuiti:

11 Luglio 2018 di 1,85 euro

13 Dicembre 2017 di 1,63 euro

L’ETF ha l’obiettivo di replicare l’andamento dell’indice Dow Jones Industrial che raggruppa le 30 più grandi e conosciute società quotate sulla Borsa Usa. La capitalizzazione di mercato delle azioni incluse nell’indice rappresenta circa il 20% della capitalizzazione di mercato delle azioni americane.



Precisiamo che la Borsa americana è saldamente presente nel Portafoglio ETF Raccomandato da Websim.