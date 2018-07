GO INTERNET – Le licenze nella banda 3,5 Ghz valgono 20 milioni di euro

Go Internet, operatore italiano attivo nell’internet mobile, procede in moderato ribasso.

E’ di 20 milioni di euro la stima del valore attuale delle licenze che GO internet detiene nella banda 3.5 Ghz per Marche ed Emilia Romagna, un valore superiore alla capitalizzazione dell’intera Società (18,8 milioni di euro), senza considerare il valore di infrastruttura di rete e i clienti.

Il valore è stato calcolato sulla base dell’operazione appena conclusa da Fastweb e Tiscali [TIS.MI], con la quale Fastweb ha acquisito la licenza detenuta da Aria (controllata di Tiscali) per 40 Mhz nella banda 3.5 Ghz su tutto il territorio nazionale e il ramo di azienda Fixed Wireless Access (FWA) di Tiscali per circa 150 milioni di euro.



Considerato che Marche ed Emilia Romagna rappresentano il 13% della popolazione nazionale, è pari a 20 milioni di euro il valore attuale delle due licenze detenute da GO internet, in rapporto al valore dell’operazione Tiscali-Fastweb.

Go internet, che ha acquisito le licenze nel 2008 per complessivi 3 milioni, detiene oggi un asset da 20 milioni.

Una porzione di spettro nella banda 3,5 Ghz, come sottolineato dalle stesse Fastweb e Tiscali nel comunicato diffuso ieri, è inoltre una risorsa scarsa e pregiata che offre la possibilità di realizzare una rete 5G.