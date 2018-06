RETELIT – Porta la banda ultralarga in Sicilia

Retelit, uno dei principali operatori italiani di servizi e infrastrutture nel mercato delle telecomunicazioni, tra i titoli sotto l lente di oggi.

La società ha reso noto di avere esteso i propri servizi di trasporto a 100 gigabit anche alla Sicilia: l’attivazione della nuova infrastruttura di rete consente la connessione della landing station AAE-1 di Bari con il Data Center di Carini di Open HUB MED, polo tecnologico neutrale e carrier-indipendent siciliano.

Retelit stima un volume di mercato dei servizi erogati verso le landing stationitaliane, a partire dal 2019, intorno ai 50 milioni di euro, con tassi di crescita del 40% annui fino al 2022.

Con i nuovi collegamenti, Retelit è in grado di offrire servizi di trasporto tra le due regioni del Sud Italia e verso l’Europa ed è l’unico a poter offrire multiple opzioni di connettività sottomarine.

La presenza nel nodo delle telecomunicazioni consente a Retelit di accelerare lo sviluppo dei servizi in Sicilia e, grazie ai nuovi collegamenti, di indirizzare il traffico dati e Internet proveniente dall’Oriente e dall’Asia, tramite i cavi sottomarini, non solo sulle dorsali di trasporto in fibra ottica verso i principali hub europei ma anche nel punto di presenza strategico di interscambio presso Open HUB MED.

www.websim.it

www.websimaction.it