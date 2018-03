CERTIFICATE – Fiducia Italia: l’economia che tira vale più della politica

La turbolenza che le elezioni politiche del 4 marzo potrebbero provocare sui mercati non dovrebbe impensierire più di tanto il risparmiatore alla ricerca di occasioni a Piazza Affari.

Tra quelli che la pensano in questo modo c’è Marco Piersimoni, Senior Investment Manager di Pictet Asset Management. “Il termometro finanziario più accurato per misurare il rischio politico italiano, ossia il livello dello spread BTP-Bund, non segnala preoccupazione da parte degli investitori per l’esito elettorale.

Il mercato ha una sua razionalità: tutti gli ultimi appuntamenti politici, anche quelli che si sono conclusi con esiti teoricamente poco graditi ai mercati (per esempio il referendum sulla riforma della Costituzione italiana ), non hanno avuto impatti.”, si legge nella newsletter inviata questa settimana.

In effetti, nell’ultimo anno, il differenziale Italia-Germania è solo sceso (vedi grafico).



Secondo Piersimoni, il responso delle urne, qualunque sia l’esito, non sarà interpretato come un voto di fiducia sull’Europa. In più, rispetto a Brexit ed al voto per le presidenziali in Francia, c’è un contesto economico molto più florido a tranquillizzare gli investitori.

Come segnala anche Equita nel suo commento mensile sui mercati, in Europa il quadro macro rimane solido. “La produzione industriale a dicembre segna un +0,4% mese su mese che porta il quarto trimestre a +6%, questo consente di entrare nel 2018 con una velocità ben superiore alla media del 2017”.

La risalita dei mercati nell’ultima parte di febbraio, dopo la brusca correzione di inizio mese, mostra che la propensione al rischio resta molto alta. A supportarla ci sono le continue revisioni al rialzo delle stime di utile delle società quotate. Da inizio anno, le principali quotate a Piazza Affari, sono salite del 7,6%. Le valutazioni sono alte ma non allarmanti, il listino italiano tratta in linea con quelli europei. L’arrivo della stagione dei dividendi, complessivamente superiori al 3% di rendimento, dovrebbe contribuire a sostenere le quotazioni.

Tutto tranquillo allora? Si potrebbe pensare di sì, visto che Pictet ed anche gli analisti politici ritengono siano bassissime le possibilità di un governo apertamente anti euro formato da Lega e Movimento Cinque Stelle.

Il mercato dei bond, l’epicentro del terremoto che ha scosso le Borse lo scorso mese, sembra essere in fase di assestamento, soprattutto in Europa, dove in febbraio c’è stato un altro rallentamento dell’inflazione, il dato core è rimasto fermo all’1%. Anche se il rendimento del Bund si è spinto la scorsa settimana sui massimi degli ultimi due anni e mezzo, nella zona euro siamo arrivati al terzo mese consecutivo di discesa dell’inflazione. Il trend supporta la tesi di Mario Draghi, il quale continua a ritenere appropriata l’attuale politica monetaria.

Equita però invita alla cautela, soprattutto quelli che sono convinti ci sia stata, a inizio mese, un’altra grande occasione di acquisto sulla debolezza. “Il persistere della volatilità su livelli elevati segnala che c’è il rischio di una rottura del paradigma che ha sostenuto il bull market degli ultimi anni, per cui, i bassi tassi e l’espansione dei margini giustificano valutazioni record.”

A mettere in allarme i mercati sono anche le iniziative protezionistiche degli Stati Uniti: i dazi sull’acciaio e sull’alluminio rischiano di scatenare una guerra commerciale.

Una via prudente, ma non rinunciataria, a Piazza Affari, è quella del Certificate Express a codice Isin CH0396947027 [CH0396947027.TX].

I sottostanti sono quattro solidi nomi del listino italiano, Telecom Italia [TLIT.MI], Enel [ENEI.MI], Intesa Sanpaolo [ISP.MI] e Fiat Chrysler [FCHA.MI]. Quattro società in grado di rappresentare in modo esemplare i settori di appartenenza: telefonia, pubblica utilità, banche, automotive.



La barriera alla scadenza, nel gennaio del 2020, protegge fino ad un ribasso del 45% dei 4 sottostanti.

Il livello di attivazione della cedola mensile condizionale, pari a 10 euro (1%) è il 35% sotto il valore di emissione.

Il titolo è stato emesso a gennaio 2018 a 1.000 euro, ora tratta a circa 976 euro. A questi prezzi, il rendimento è del 13,6%.

La cedola mensile viene pagata se tutti e 4 i sottostanti sono sopra il livello di attivazione. Grazie all’effetto memoria, tutte le cedole eventualmente perse si recuperano in una volta sola quando i 4 sottostanti, il giorno del monitoraggio, sono sopra la barriera.

