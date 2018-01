CERTIFICATE TRACKER – Investire sulla batteria sempre carica

Nel mondo ultra evoluto dell’intelligenza artificiale, delle macchine che dialogano e delle automobili elettriche che ti portano dove vuoi, c’è ancora molto di primitivo e di inorganico: il litio, il più leggero dei metalli alcalini. Uno dei suoi sali, il carbonato, è il componente base per la realizzazione degli accumulatori, le riserve di energie che gli oggetti in movimento si devono portare appresso per poter funzionare.

La comunicazione infinita tra dispositivi mobili è possibile solo se le batterie che li alimentano hanno un’adeguata autonomia, la durata conta quanto la performance.

I passi in avanti tecnologici nell’accumulazione dell’ energia hanno già cambiato i connotati del mondo miniaturizzato dei telefonini, ora anche le infrastrutture pesanti del trasporto dell’energia hanno cominciato ad usare le possibilità dello stoccaggio.

Nel Sud dell’Australia, dall’inizio del 2017, una colossale batteria al litio da 100 Megawatt entra in funzione in modo istantaneo quando ci sono delle richieste supplementari di energia nella zona di Adelaide. I picchi di consumo, provocati in questa parte dell’anno dall’ondata di caldo torrido che ha colpito l’Australia, non hanno provocato problemi in quanto la super batteria è in grado di entrare in funzione anche se le pale eoliche della centrale non funzionano a causa dell’assenza di vento.

Se tutto questo è possibile, è perché c’è una tecnologia basata sugli accumulatori al litio. L’elemento numero tre della tavola periodici era fino a qualche decennio fa poco noto, conosciuto principalmente per le applicazioni nella metallurgia e nella farmacologia. Il metallo è diventato nell’ultimo decennio una materia prima strategica, quindi preziosa. Il carbonato di litio, secondo la società di consulenza CRU, si è raddoppiato negli ultimi due anni. L’indice di Bloomberg basato sui vari prezzi del litio, si è quasi triplicato da inizio 2015.

La scorsa settimana, ad un convegno su questo tema tenutosi a Londra, i dirigenti di Volkswagen che seguono il progetto dell’auto elettrica, hanno affermato che in questo momento, l’approvvigionamento del litio è la loro prima preoccupazione.

Le società minerarie hanno cominciato a muoversi per accontentare questa domanda crescente, con un aumento degli investimenti nell’estrazione e produzione del litio. Il colosso Rio Tinto, oltre ad aver avviato un nuovo progetto minerario in Serbia, starebbe valutando la possibilità di partecipare all’asta per la quota di controllo della cilena Sociedad Quimica&Minera de Chile (SQM), dei quattro grandi produttori mondiali di minerale di litio. Gli altri tre sono l’americana Albemarle, le cinesi Tianqi Lithium e Ganfeng Lithium, i cui impianti sono in Australia. Nutrien, la società che per ragioni di antitrust deve vendere il 32% di SQM, ha detto in ottobre che c’è fortissimo interesse per questa quota.

Elon Musk, fondatore e primo socio di Tesla, ha più volte ridimensionato l’importanza del litio, equiparato al sale con cui condire l’insalata, ma senza riuscire ad impedire la lievitazione dei prezzi e la nascita di iniziative su questo tema, sia in ambito industriale che finanziario. Di litio, sulla costa terrestre c’è una relativa abbondanza, ma gli impianti di lavorazione e l’infrastruttura distributiva, potrebbero essere molto sottodimensionati, in caso di boom dell’auto elettrica.

Ma sono in pochi invece a ridimensionare l’importanza degli accumulatori e delle batterie, destinate ad essere una delle parti strategiche dell’hardware degli oggetti in movimento.

Il risparmiatore italiano che vuole puntare sulla rivoluzione delle batterie al litio, investendo su tutta la catena del valore dell’industria di riferimento, trova da dicembre sul mercato Sedex di Borsa italiana, il Tracker Certificate Battery Energy Storage, uno strumento identificato dal codice Isin DE000VN9DES6 [DEVN9DES.MI]. L’emittente è Vontobel Financial Products.

Il sottostante è il Solactive Battery Energy Storage Performance Index, un indice nel quale sono contenute 15 società di riferimento di questo settore.

Il peso iniziale dei singoli componenti, pari al 6,67%, viene ricalcolato ogni giorno in base ai movimenti delle azioni. La catena del valore è ben rappresentata, in quanto trovano posto produttori, distributori e utilizzatori. Tra i nomi più noti ci sono Tesla, Panasonic, Samsung. Ci sono tutti i fornitori di materia prima, a partire da SQM.

Ogni certificate è stato emesso a 100 euro, oggi si acquista a 107,7 euro ciascuno. Dalla quotazione (6 dicembre 2017) guadagna circa il 6,3%, a conferma dell’interesse che questo settore suscita tra gli investitori. Non ci sono barriere o limitazioni, il Tracker Certificate replica il suo sottostante. La valuta di rimborso è in euro, mentre il valore dell’indice di riferimento è in dollari. La scadenza è 6 dicembre 2022.

